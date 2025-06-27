«Кинжал» взорвал хранилище британских ракет: главная новость СВО 27 июня

В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью был нанесен групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и дронами по украинскому аэродрому. Удары «Кинжалом» по этой базе подтвердила украинская сторона.
Аэродром в Староконстантинове известен как база, где могут находиться истребители F-16, а также самолеты-носители британских крылатых ракет Storm Shadow.
В беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов рассказал, какие объекты на аэродроме могли стать целями ВС РФ.
«На аэродроме Староконстантинов есть железобетонные укрытия (ЖБУ) специальные для самолетов. Это огромная железобетонная арка, засыпанная сверху землей на два-три метра, а бокам насыпи могут быть на 15 метров. Сейчас там могут базироваться оставшиеся истребители Су-24М и F-16. Пробивание такого ЖБУ — это отдельная операция. Наверное, почти на каждое ЖБУ минимум одно-два попадания нашим “Кинжалом”. Напрямую уничтожить самолет в ЖБУ достаточно проблематично», — отметил эксперт.
По словам Попова, удары могли быть нанесены по стоянке самолетов, которая находится за земляным валом высотой 5−6 метров.
«Если было объявлено о многочисленных машинах скорой помощи, то удар, скорее всего, нанесли по казарме или по месту расположения летного состава дежурных смен», — поделился он.
Попов объяснил, что под местом расположения летного состава дежурных смен понимается отдельно стоящее здание.
«Минимум, там была дежурная смена, это два экипажа, два летчика, штурман, оператор, то есть четыре человека. Еще, резервный экипаж мог дежурить, это уже шесть человек, и технический состав примерно тоже человек пятнадцать было», — сказал он.
Эксперт обратил внимание на то, что недавно прошел выпуск в учебных учреждениях военно-воздушных сил.
«Не исключено, что в этот момент (в момент удара — ред.) там находились инструкторы, методисты, командиры и молодые летчики, которых они готовили к учебно-тренировочным полетам. И это стало для ВСУ ударом под дых в условиях дефицита военных летчиков», — добавил Попов.