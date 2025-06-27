Выявлены мутации, вызывающие особенно тяжелую эпилептическую энцефалопатию

Для проверки корректности расчетов ученые вырастили культуры клеток с данными дефектными вариациями белка SLC13A5, а также изучили то, присутствуют ли их аналоги в ДНК участников геномного банка UK BioBank, часть из которых была носителями эпилептической энцефалопатии. Это помогло ученым выявить 12 мутаций, которые приводят к развитию особо тяжелых форм данной болезни, что подтвердило возможность использования созданного ими алгоритма для поиска редких мутаций, связанных с развитием генетически обусловленных болезней.