Хинштейн наградил мальчика, забравшего боекомплект ВСУ во время оккупации

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль «Защитник Курской области» школьнику Сергею Щеглову. Мальчик в период временной оккупации ВСУ села Казачья Локня сумел обнаружить и спрятать боеприпасы украинских боевиков.
«Когда приходит трудное время для страны, то абсолютное большинство людей от мала до велика детей и стариков поднимаются. Мы сегодня будем награждать одного из таких ребят», — цитирует Хинштейна ТАСС.
По словам школьника, они с отцом случайно нашли боеприпасы, когда искали продукты питания.
Подросток собрал весь боекомплект, переложил его в мешок и замаскировал консервными банками. Он признался, что ему было трудно нести мешок до дома.
После освобождения села российскими войсками, мальчик передал найденный боекомплект военным.
Ранее стали известны последние слова посмертно награжденного Путиным студента из Курска.