Пять красных карточек: матч «Краснодара» задержали из-за массовой драки на поле

18 марта в Москве во время футбольного матча Российской премьер-лиги между командами «Спартак» и «Зенит» правоохранители задержали не менее десятка фанатов за несоблюдение установленных правил поведения на спортивной арене. За подобное нарушение грозит штраф в размере 10 тысяч рублей, выполнение обязательных работ или запрет посещение официальных спортивных мероприятий на период от полугода до трех лет.