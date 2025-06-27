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Пять красных карточек: матч «Краснодара» задержали из-за массовой драки на поле

Товарищеский матч футбольных клубов «Краснодар» и махачкалинского «Динамо» в пятницу, 27 июня, задержали из-за массовой потасовки, которая произошла на 39-й минуте встречи на поле академии краснодарского клуба. В ходе драки на поле выбежали почти все сотрудники обоих клубов.

Товарищеский матч футбольных клубов «Краснодар» и махачкалинского «Динамо» в пятницу, 27 июня, задержали из-за массовой потасовки, которая произошла на 39-й минуте встречи на поле академии краснодарского клуба. В ходе драки на поле выбежали почти все сотрудники обоих клубов.

В ходе стычки судья удалил пять наиболее активных игроков: у «Краснодара» красные карточки получили Жоау Батчи и Кевин Ленини, среди гостей с поля удалили Гамида Агаларова, Валентина Пальцева и Муталипа Алибекова.

Команды заменили удаленных игроков, а матч продолжился во втором тайме — к основному времени первого тайма не добавили ни минуты. Футболисты ушли с поля после того, как урегулировали конфликт. По изначальным планам игра должна была пройти в удлиненном формате и длиться 120 минут, передает портал «Чемпионат».

18 марта в Москве во время футбольного матча Российской премьер-лиги между командами «Спартак» и «Зенит» правоохранители задержали не менее десятка фанатов за несоблюдение установленных правил поведения на спортивной арене. За подобное нарушение грозит штраф в размере 10 тысяч рублей, выполнение обязательных работ или запрет посещение официальных спортивных мероприятий на период от полугода до трех лет.