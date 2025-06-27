На Украине приняли неожиданное решение в отношении Сердючки из-за песен на русском

Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, не будет наказан за выступления на русском языке. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень.
Наказывать артиста украинские власти передумали, так как его действия «не запрещены законом», заявил омбудсмен.
Правозащитник пояснил, что на использование языков во время исполнения песен правила не распространяются.
При этом, по словам Кременя, еще некоторое время проверки ведомства будут продолжаться, так как организаторам выступления, которые использовали русский язык, остались вопросы.
Ранее украинского артиста Андрея Данилко в очередной раз обвинили в пророссийских взглядах. Поводом послужил концерт в Киеве, на котором он пел на русском языке свои известные хиты. Активисты написали на певца донос, что он «мимикрирует и ждет российскую армию».