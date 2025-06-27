На Украине приняли неожиданное решение в отношении Сердючки из-за песен на русском

Ранее украинского артиста Андрея Данилко в очередной раз обвинили в пророссийских взглядах. Поводом послужил концерт в Киеве, на котором он пел на русском языке свои известные хиты. Активисты написали на певца донос, что он «мимикрирует и ждет российскую армию».