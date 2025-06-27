В центре Одессы случилась стрельба

В центре Одессы на Соборной площади случилась внезапная стрельба. Эту информацию сообщает украинское издание «Страна».
Согласно имеющимся сведениям, в результате инцидента есть пострадавшие.
Известно, что жертвой нападения стал 25-летний мужчина, в которого злоумышленники выстрелили прямо в затылок. Нападавших было двое, после совершения преступления они скрылись в неизвестном направлении.
По информации местных правоохранительных органов, между местным жителем и неизвестными лицами произошел конфликт, который закончился применением огнестрельного оружия. Пострадавший был оперативно госпитализирован, а другие участники инцидента покинули место до прибытия полиции. Сейчас ведутся поиски подозреваемых.
KP.RU прежде сообщал, что в мае этого года в Киеве группа мужчин ездила по городу на автомобиле Audi и стреляла из пистолета по прохожим. Известно, что очевидцы запечатлели происходящее на видео.