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В центре Одессы случилась стрельба

В результате стрельбы погиб 25-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

В центре Одессы на Соборной площади случилась внезапная стрельба. Эту информацию сообщает украинское издание «Страна».

Согласно имеющимся сведениям, в результате инцидента есть пострадавшие.

Известно, что жертвой нападения стал 25-летний мужчина, в которого злоумышленники выстрелили прямо в затылок. Нападавших было двое, после совершения преступления они скрылись в неизвестном направлении.

По информации местных правоохранительных органов, между местным жителем и неизвестными лицами произошел конфликт, который закончился применением огнестрельного оружия. Пострадавший был оперативно госпитализирован, а другие участники инцидента покинули место до прибытия полиции. Сейчас ведутся поиски подозреваемых.

KP.RU прежде сообщал, что в мае этого года в Киеве группа мужчин ездила по городу на автомобиле Audi и стреляла из пистолета по прохожим. Известно, что очевидцы запечатлели происходящее на видео.