Социолог Синютин рассказал о первых признаках кризиса среднего возраста

Каждый человек рано или поздно сталкивается с кризисом среднего возраста — обычно он наступает в 35−40 лет. О первых его признаках рассказал кандидат социологических наук Александр Синютин.
Наиболее очевидный признак из всех — неудовлетворенность собой и своими действиями.
— Человек может вдруг не принять свою внешность, уровень достатка, положение в обществе и так далее. Триггером к саморазочарованию может послужить что угодно, — уточнил эксперт.
По его словам, в этот период ощущение разочарования может прийти в любой момент.
— Человек может однажды подойти к зеркалу и воскликнуть: «Боже, как же я себя запустил/запустила?!» Может сидеть на кухне, пить чай и вдруг: «Да сколько ж можно просиживать штаны в этом офисе?!», — цитирует его слова «Мослента».
Ранее эндокринолог Александра Бревнова рассказала, что регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск депрессии на 14 процентов, а употребление напитков с сахарозаменителями — на 23 процента.
В момент сильного стресса или переживаний кора надпочечников начинает усиленно вырабатывать кортизол — «гормон стресса». Из-за этого качество жизни человека заметно страдает. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, какие признаки указывают на повышенный уровень «гормона стресса» в крови и что с этим делать.