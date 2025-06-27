Социолог Синютин рассказал о первых признаках кризиса среднего возраста

— Человек может однажды подойти к зеркалу и воскликнуть: «Боже, как же я себя запустил/запустила?!» Может сидеть на кухне, пить чай и вдруг: «Да сколько ж можно просиживать штаны в этом офисе?!», — цитирует его слова «Мослента».