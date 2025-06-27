27 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с курсантскими погонами прошла в Могилевском институте МВД, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемония получилась очень трогательной. Выпускники передали свои курсантские погоны младшекурсникам, чтобы те продолжали славные традиции милицейского вуза, хорошо учились, принимали активное участие в жизни института и стали достойными сотрудниками правоохранительных органов в будущем.
Среди тех, кто передала свои погоны — курсант четвертого курса факультета милиции Дарья Джуравец. Девушка поделилась, что выпуск из родного вуза — это немного грустное, но в то же время радостное событие. «Служить я пойду в Полоцкий РОВД инспектором по делам несовершеннолетних. Мне всегда нравилась и была очень интересна такая работа, я всегда хотела работать с детьми, помогать им найти верный путь, если они оступились. Я уверена, что со всем справлюсь во время службы, ведь за время производственной практики я смогла дополнить знания, полученные в институте, убедилась в правильности своего выбора», — рассказала она.
Выпускница также подчеркнула, что очень благодарна Могилевскому институту МВД. «Я ни капли не жалею, что в 2021 году я поступила сюда. Институт изменил мою жизнь, изменил меня, а самое главное — здесь я встретила своего супруга. Мы учились на одном курсе, поддерживали друг друга во время учебы, будем поддерживать и дальше: и в совместной жизни, и в службе, — поделилась Дарья Джуравец. — Институт воспитал во мне усердие, стойкость, целеустремленность и выносливость. Ведь темп жизни в школе и вузе сильно отличался. Тут ты постоянно находился в движении, каких-то делах. Я очень привыкла к такой жизни и, когда приезжала в отпуск, первые дни радовалась, что не надо ничего делать, а потом становилось скучно. Институт подарил мне друзей, я очень благодарна за это. Мы подружились в начале учебы и, помогая друг другу, проходили наш курсантский путь».
Со своими курсантскими погонами попрощался и Илья Дударев. После выпуска он будет служить оперуполномоченным в Гомельском РОВД. Молодой человек отметил, что за 4 года обучения у него скопилось немало теплых и добрых воспоминаний. «Мы здесь стали одной большой семьей. У порядка 120 выпускников сложились очень хорошие отношения. Мне кажется, разъезжаться нам будет очень грустно. Всех ждет служба в разных уголках страны, но я уверен, что мы продолжим поддерживать отношения, — поделился он. — В институте мы научились многому, стали более независимыми, получили новые и нужные навыки самостоятельной жизни».
Конечно же, скучать по альма-матер выпускник будет. «Здесь прошли наши классные годы. Мы здесь росли духовно, морально и физически. Из подростков стали настоящими мужчинами. У нас много общих воспоминаний, я нашел много друзей не только в нашем институте, но и других вузах Могилевской области», — рассказал он.
Со словами напутствия к выпускникам обратился начальник Могилевского института МВД Роман Романчук. «Вы выбрали достойный путь, который требует мужества и ответственности. Каждый выпускник для нас важен — вы будете неустанно трудиться на благо безопасности, защищая граждан и поддерживая общественный порядок в разных уголках республики. Верю, что на этом пути вы оправдаете доверие руководства института и останетесь верны присяге. Не забывайте, что профессия сотрудника милиции требует отваги и самоотверженности, дисциплины и настойчивости. Служебный путь будет не легким, но одновременно почетным. Я уверен, что каждый из вас не подведет родной институт, служебные коллективы и свою страну», — сказал он.
Завершилась церемония красочным фейерверком. -0-
Фото Могилевского института МВД.