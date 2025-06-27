Церемония прощания с курсантскими погонами прошла в Могилевском институте МВД

Выпускница также подчеркнула, что очень благодарна Могилевскому институту МВД. «Я ни капли не жалею, что в 2021 году я поступила сюда. Институт изменил мою жизнь, изменил меня, а самое главное — здесь я встретила своего супруга. Мы учились на одном курсе, поддерживали друг друга во время учебы, будем поддерживать и дальше: и в совместной жизни, и в службе, — поделилась Дарья Джуравец. — Институт воспитал во мне усердие, стойкость, целеустремленность и выносливость. Ведь темп жизни в школе и вузе сильно отличался. Тут ты постоянно находился в движении, каких-то делах. Я очень привыкла к такой жизни и, когда приезжала в отпуск, первые дни радовалась, что не надо ничего делать, а потом становилось скучно. Институт подарил мне друзей, я очень благодарна за это. Мы подружились в начале учебы и, помогая друг другу, проходили наш курсантский путь».