Энергетика Чувашии получит новый импульс: в регионе создадут Центр поддержки бизнеса в сфере электроэнергетики

Во время Чебоксарского экономического форума-2025 Чувашия и ООО «Трансэнергопром» договорились о стратегическом партнёрстве в сфере электроэнергетики. Документ был подписан в присутствии Главы республики Олега Николаева. От имени регионального правительства соглашение подписал премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, со стороны бизнеса — генеральный директор управляющей организации АО «ЧЭСК» Александр Кондратьев.