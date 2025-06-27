Энергетика Чувашии получит новый импульс: в регионе создадут Центр поддержки бизнеса в сфере электроэнергетики

Во время Чебоксарского экономического форума-2025 Чувашия и ООО «Трансэнергопром» договорились о стратегическом партнёрстве в сфере электроэнергетики. Документ был подписан в присутствии Главы республики Олега Николаева. От имени регионального правительства соглашение подписал премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, со стороны бизнеса — генеральный директор управляющей организации АО «ЧЭСК» Александр Кондратьев.
Суть соглашения — формирование Рабочей группы и создание Центра поддержки предпринимателей в вопросах энергоснабжения. Новая структура станет площадкой для регулярного диалога между властью, энергетиками и представителями бизнеса.
«Энергетическая инфраструктура — это базовая платформа для экономического роста. Мы запускаем инициативу, которая поможет быстро реагировать на запросы бизнеса и развивать энергетику региона в современных условиях», — отметил Сергей Артамонов.
Рабочая группа займётся выработкой практических решений в сфере электроэнергетики. Ключевым направлением станет оказание системной поддержки предпринимателям — в том числе консультации, сопровождение заявок, решение спорных ситуаций и внедрение цифровых решений. Предусмотрены регулярные заседания с участием представителей энергетических компаний, отраслевых экспертов и органов власти.
Генеральный директор ООО «Трансэнергопром» Александр Кондратьев подчеркнул важность синхронизации усилий власти и бизнеса:
«Объединение ресурсов и переход к цифровым механизмам взаимодействия дадут новый толчок развитию энергосистемы Чувашии. Мы готовы активно работать в этом направлении».
В числе приоритетов рабочей группы:
— разработка предложений по модернизации учёта электроэнергии;
— внедрение элементов «зелёной» энергетики;
— повышение инвестиционной привлекательности отрасли;
— совершенствование правовых норм;
— выработка решений по работе с задолженностями в сфере энергопотребления.
Центр поддержки, работающий в рамках группы, будет открыт для всех предпринимателей региона. Здесь можно будет получить помощь по подключениям, тарифным вопросам, цифровым сервисам и технологическим условиям.
Проект станет частью реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025−2030 годы и поможет повысить устойчивость и прозрачность энергоснабжения в регионе.