В Министерстве культуры РФ сообщили, что актер Андрей Мерзликин и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков были награждены медалью Александра Твардовского.
Минкульт учредил эту награду в июне 2025 года. В пятницу её впервые вручали в торжественной обстановке в Государственном историческом музее.
Помимо Машкова и Мерзликина медаль получили музыкальный директор продюсерского центра «Катюша» Нана Хатл, музыкант Александр Степанов, писатель Максим Бахарев и главный бухгалтер министерства культуры РФ Наталья Крук.
Медаль Александра Твардовского присуждается за вклад в воплощение творческих инициатив в сфере культуры и искусства во время военных конфликтов, а также за достижения в реализации проектов, демонстрирующих роль искусства в укреплении морального духа и нравственных ценностей общества.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Хинштейн наградил мальчика, забравшего боекомплект ВСУ во время оккупации.