Актеров Мерзликина и Машкова наградили медалями Александра Твардовского

Медаль Александра Твардовского присуждается за вклад в воплощение творческих инициатив в сфере культуры и искусства во время военных конфликтов, а также за достижения в реализации проектов, демонстрирующих роль искусства в укреплении морального духа и нравственных ценностей общества.