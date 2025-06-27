Проекты и перспективы: профсоюзная молодежь Беларуси объединилась для интеллектуального поединка

Надо сказать, что состав Молодежного совета обновлен буквально несколько месяцев назад, но уже за такой короткий промежуток времени ребята быстро включились в общественную работу и провели, к примеру, масштабный международный форум, который объединил молодежь из городов-героев. Молодые люди уже зарекомендовали себя и взяли высокую планку. К слову, члены Молодежного совета ФПБ от каждой отрасли и региона выступили с докладами по теме реализации социально значимых инициатив, высказали свои предложения по повышению деятельности молодежных советов.