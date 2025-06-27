Проекты и перспективы: профсоюзная молодежь Беларуси объединилась для интеллектуального поединка

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся, студенческая и рабочая молодежь 15 отраслевых профсоюзов из всех регионов страны собралась на заседании Молодежного совета ФПБ, чтобы определить направления работы на ближайшее время и обсудить наиболее актуальные для них темы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
В их числе — гарантии, возможности повышения квалификации и профессионального роста, поддержка инициатив и реализация проектов на рабочих местах. Договорились и о реализации совместных проектов, которые пройдут под эгидой ФПБ. К слову, уже этой осенью национальный профцентр отметит 35-летие со дня образования. Свои идеи и предложения по празднованию юбилейной даты в ближайшее время предложит и профсоюзная молодежь.
Погрузиться в профсоюзную работу, этапы становления профсоюзного движения, а также историю, традиции, культуру и достижения Беларуси позволил и интеллектуальный квест, который прошел в рамках заседания Молодежного совета ФПБ. 15 команд, представители всех отраслей экономики, продемонстрировали широкий кругозор, аналитические способности и командную работу.
Как отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев, мероприятие символично прошло в преддверии важнейшего государственного праздника — Дня Независимости. И, безусловно, это во многом определило тематику встречи молодых людей. Вспомнить историю, обсудить достижения независимой Беларуси, проанализировать уже реализованные проекты и договориться о новых инициативах — по каждому пункту профсоюзная молодежь обменялась мнениями.
Надо сказать, что состав Молодежного совета обновлен буквально несколько месяцев назад, но уже за такой короткий промежуток времени ребята быстро включились в общественную работу и провели, к примеру, масштабный международный форум, который объединил молодежь из городов-героев. Молодые люди уже зарекомендовали себя и взяли высокую планку. К слову, члены Молодежного совета ФПБ от каждой отрасли и региона выступили с докладами по теме реализации социально значимых инициатив, высказали свои предложения по повышению деятельности молодежных советов.
Вадим Грачев добавил, что ФПБ традиционно уделяет особое внимание работе с молодежью, вопросам социальной поддержки и защиты молодых людей. Кроме того, профсоюзы на постоянной основе ведут работу по включению в тарифные, местные соглашения, коллективные договоры организаций дополнительных норм и гарантий, улучшающих положение молодых людей. -0-
Фото ФПБ.