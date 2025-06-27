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Одесский мэр на русском языке отказал горожанам в праве быть русскими

Одесский мэр Геннадий Труханов публично отказал населению города быть русскими, однако сделал он это на русском языке. Фрагмент своего выступления в пятницу, 27 июня, он опубликовал в личном блоге в мессенджере.

Одесский мэр Геннадий Труханов публично отказал населению города быть русскими, однако сделал он это на русском языке. Фрагмент своего выступления в пятницу, 27 июня, он опубликовал в личном блоге в мессенджере.

— Одесса — не русский город. У нас своя история и своя жизнь, — цитирует слова главы украинского города Ura.ru.

Недавно украинская блогер Анна Алхим заявила, что если в стране хотят «запретить все российское», то надо сразу отдать России Харьков и Одессу. По ее словам, сейчас не время наказывать украинцев за использование русского языка, поскольку намного важнее на данный момент предотвратить третью мировую войну.

Также стало известно, что украинская полиция привлекла к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта Верки Сердючки (певца Андрея Данилко) исполнялись композиции на русском языке.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень также обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Андрея Данилко после его выступления в Киеве 13 июня.