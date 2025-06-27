Недавно украинская блогер Анна Алхим заявила, что если в стране хотят «запретить все российское», то надо сразу отдать России Харьков и Одессу. По ее словам, сейчас не время наказывать украинцев за использование русского языка, поскольку намного важнее на данный момент предотвратить третью мировую войну.