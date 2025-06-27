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Артём Михалков впервые показал размеры своего четвёртого ребёнка

Режиссёр Артём Михалков появился на премьере сериала об отношениях друзей на грани развода.

Режиссёр Артём Михалков появился на премьере сериала об отношениях друзей на грани развода. Артист пришёл один, рассказал, что к созданию фильма отношения не имеет, но просто пришёл поддержать друзей.

Присутствующие заметили, что Михалков как будто бы ещё больше похудел. В принципе это было и понятно: недавно он снова стал отцом, и, конечно, теперь у него появилось больше хлопот и меньше времени на отдых, в чем режиссёр признался «МК». У Михалкова родилась дочь, и звездный гость очень рад данному обстоятельству. Он впервые подтвердил факт рождения дочери на показе сериала и рассказал, что маленькая Люба растёт не по дням, а по часам. А также наглядно продемонстрировал размеры малышки.

«Она по чуть-чуть становится все больше, превращаясь в осознанного человечка. Забываешь уже, как это было в самом начале, но фотографии предательски напоминают», — рассказал, улыбаясь, Артём, разводя руки все шире и шире.

Напомним, что у Артёма Михалкова всего четверо детей. Старшая дочь Наталья от бывшей жены Дарьи уже сама стала мамой, подарив Артему внука. Также у Михалкова подрастает сын Александр и дочь Вера от второй супруги Дарьи. Теперь вот на свет появилась Любочка. Разница в возрасте между старшей и младшей дочерью составляет 23 года!