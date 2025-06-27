Артём Михалков впервые показал размеры своего четвёртого ребёнка

Присутствующие заметили, что Михалков как будто бы ещё больше похудел. В принципе это было и понятно: недавно он снова стал отцом, и, конечно, теперь у него появилось больше хлопот и меньше времени на отдых, в чем режиссёр признался «МК». У Михалкова родилась дочь, и звездный гость очень рад данному обстоятельству. Он впервые подтвердил факт рождения дочери на показе сериала и рассказал, что маленькая Люба растёт не по дням, а по часам. А также наглядно продемонстрировал размеры малышки.