Артём Михалков впервые показал размеры своего четвёртого ребёнка

Режиссёр Артём Михалков появился на премьере сериала об отношениях друзей на грани развода. Артист пришёл один, рассказал, что к созданию фильма отношения не имеет, но просто пришёл поддержать друзей.
Присутствующие заметили, что Михалков как будто бы ещё больше похудел. В принципе это было и понятно: недавно он снова стал отцом, и, конечно, теперь у него появилось больше хлопот и меньше времени на отдых, в чем режиссёр признался «МК». У Михалкова родилась дочь, и звездный гость очень рад данному обстоятельству. Он впервые подтвердил факт рождения дочери на показе сериала и рассказал, что маленькая Люба растёт не по дням, а по часам. А также наглядно продемонстрировал размеры малышки.
«Она по чуть-чуть становится все больше, превращаясь в осознанного человечка. Забываешь уже, как это было в самом начале, но фотографии предательски напоминают», — рассказал, улыбаясь, Артём, разводя руки все шире и шире.
Напомним, что у Артёма Михалкова всего четверо детей. Старшая дочь Наталья от бывшей жены Дарьи уже сама стала мамой, подарив Артему внука. Также у Михалкова подрастает сын Александр и дочь Вера от второй супруги Дарьи. Теперь вот на свет появилась Любочка. Разница в возрасте между старшей и младшей дочерью составляет 23 года!