Крики «Прощай» и аплодисменты: московский монорельс закончил работу

Столица попрощалась с одним из своих самых необычных транспортных объектов — монорельсовым поездом. Под крики «Прощай, монорельс!» и громкие аплодисменты состав медленно отправился в свой финальный рейс от конечной станции. Платформа и прилегающая территория были переполнены, люди продолжали «штурмовать» станцию, несмотря на предупреждения. Когда пассажиры с платформы хлынули в вагон, он даже слегка раскачался от напора. «Историческое событие» — говорили зрители, снимающие «отбытие последнего поезда».