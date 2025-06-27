Песни о Родине. Фестиваль творчества подопечных службы соцзащиты прошел в Гродненской области

«Мы исполнили песню “Сердце земли моей”, — рассказали участники инклюзивной вокальной группы Мостовского ТЦСОН. — В нашем коллективе поют вместе посетители отделения дневного пребывания инвалидов и работники центра. В репертуаре немало патриотических произведений, много лирических. Опыт выступлений у нас есть. В Мостах благодаря нашей победе в областном конкурсе гражданских инициатив построили площадку на открытом воздухе “Мосты-Арена”, и наш коллектив участвует в концертах. На конкурсе самодеятельные артисты не впервые и единодушно сошлись во мнении, что такие фестивали просто необходимы: они дают стимул развиваться, придают оптимизма, помогают встретить единомышленников».