Песни о Родине. Фестиваль творчества подопечных службы соцзащиты прошел в Гродненской области

27 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль патриотической песни «Горжусь я Родиной своей» среди работников и получателей услуг территориальных центров социального обслуживания населения и социальных пансионатов Гродненской области прошел 27 июня в Зельве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома.
Фестиваль, организованный комитетом по труду, занятости и социальной защите при поддержке областного объединения профсоюза работников государственных и других учреждений, управления по труду, занятости и социальной защите, управления культуры, отдела идеологической работы и по делам молодежи Зельвенского райисполкома, а также ряда общественных объединений и организаций, объединил 18 коллективов ТЦСОН и 9 социальных пансионатов. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы.
В Зельве, где проходил праздник, собрались артисты вместе с большими группами поддержки из Гродно, Лиды, Берестовицы, Новогрудка, Сморгони, Щучина, Дятлово, Островца, Мостов и других уголков Гродненщины — всего 27 солистов и творческих коллективов. А место проведения фестиваля в этом году выбрано неслучайно: в 2024 году в Островце жюри и зрителей покорил своей музыкальной композицией «Хатынь» Виталий Мурин, водитель центра социального обслуживания населения Зельвенского района. На малой родине исполнителя и решено было провести следующий фестиваль.
От имени хозяев гостей приветствовал заместитель председателя Зельвенского райисполкома Сергей Лойко. Он отметил, что для Зельвенщины (а это самый маленький район Гродненщины) большая честь принимать такой душевный праздник. Теплота и душевность действительно чувствовались во всем: в каждой песне, посвященной Родине, в дружеском общении за кулисами и бурными искренними аплодисментами каждому исполнителю.
«Мы исполнили песню “Сердце земли моей”, — рассказали участники инклюзивной вокальной группы Мостовского ТЦСОН. — В нашем коллективе поют вместе посетители отделения дневного пребывания инвалидов и работники центра. В репертуаре немало патриотических произведений, много лирических. Опыт выступлений у нас есть. В Мостах благодаря нашей победе в областном конкурсе гражданских инициатив построили площадку на открытом воздухе “Мосты-Арена”, и наш коллектив участвует в концертах. На конкурсе самодеятельные артисты не впервые и единодушно сошлись во мнении, что такие фестивали просто необходимы: они дают стимул развиваться, придают оптимизма, помогают встретить единомышленников».
В итоге центр социального обслуживания населения Мостовского района и коллектив Мостовского социального пансионата «Принеманье» стали победителями конкурсной программы фестиваля. Второе место разделили конкурсанты ТЦСОН Слонимского и Новогрудского районов. Третьими стали коллектив ТЦСОН Октябрьского района Гродно и Лидский социальный пансионат «Тепло души». Были и специальные призы от Белорусского союза женщин: ими отмечены артисты ТЦСОН Ивьевского района и Жуховичского социального пансионата «Ивушка». Кроме цветов, дипломов и подарков, все победители фестиваля получили материальное поощрение от социального партнера — Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений. -0-