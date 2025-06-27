ТАСС: Армянский архиепископ Микаель Аджапахян задержан

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян был задержан. Все произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по факту призыва к свержению власти в государстве. Об этом сообщила его адвокат Ара Зограбян. Ее слова передает ТАСС.
Как отметила правозащитница Аджапахяна, с начала задержания у суда есть ровно сутки. За это время инстанция должна вынести решение о мере пресечения для архиепископа. При этом он сам на данный момент вины не признает.
«Приняли участие в следственных мероприятиях. В отношении архиепископа Микаеля Аджапахяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу архиепископа», — сказала адвокат.
Она также назвала задержание Аджапахяна «незаконным шагом». Причем организованным правительством Армении против церкви. И это уже, отметила правозащитница, проявилось в виде вторжения полиции и силовиков на территорию Первопристольной.
Напомним, штурм резиденции произошел в пятницу, 27 июня. Одним из основных «результатов» стали столкновения между верующими и силовиками. При этом колокола, как отмечал обозреватель KP.RU Александр Гришин, бьют в набат по всей Армении.