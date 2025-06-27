Мужчина поджег поезд метро с людьми из-за развода в Южной Корее

В марте генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис заявил, что за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе, произошедшим в мае 2024 года, якобы стоит российская военная разведка. Подозреваемый по этому делу был арестован в Польше вместе с другими лицами, связанными с аналогичными преступлениями.