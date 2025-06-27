Банк России объяснил рост цен на медицинские услуги в Ростовской области

Рост цен на медицинские услуги в Ростовской области за последний год составил 12,68 процента. Об этом свидетельствует статистика Банка России, сообщает отделение учреждения по донскому региону. В кратком отчете аналитики объяснили причины подорожания.
— Клиники повысили цены, чтобы компенсировать рост расходов на материалы, заработную плату сотрудников и содержание пациентов в стационаре, — перечислили в региональном отделении Банка России по Ростовской области.
Помимо этого, аналитики отметили подорожание услуг местных гостиниц, что объяснили началом туристического сезона и ростом числа отдыхающих, которые останавливаются на Доун по пути на курорты Юга России и Северного Кавказа.
Кроме того, дороже стали поездки на такси.
— У перевозчиков увеличились расходы на топливо, обслуживание транспорта и зарплату персонала. В условиях повышенного спроса компании перекладывали возросшие затраты в стоимость услуг. За год проезд в такси вырос в цене на 20,19 процента.
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