Архиепископ Микаель отказался от выдвижения на пост премьер-министра Армении

Архиепископ Микаэль Аджапахян, задержанный в Армении, отказался от выдвижения на пост премьер-министра, несмотря на предложение оппозиционных партий. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.
«Я полностью удовлетворен своим служением как духовное лицо и прошу не включать мое имя в список кандидатов на пост премьер-министра», — заявил архиепископ в заявлении, опубликованном адвокатом.
Напомним, сегодня, 27 июня, был задержан Микаэль Аджапахян, архиепископ Армянской апостольской церкви. Это произошло в контексте расследования уголовного дела, связанного с призывами к свержению государственной власти.
В отношении архиепископа было возбуждено уголовное дело в соответствии с законодательством Армении. Следователь обратился в суд с просьбой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении архиепископа.
Адвокат Ара Зограбян также охарактеризовала задержание Аджапяна как «незаконное действие».