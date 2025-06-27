Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Архиепископ Микаель отказался от выдвижения на пост премьер-министра Армении

Микаэль Аджапахян был задержан 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

Архиепископ Микаэль Аджапахян, задержанный в Армении, отказался от выдвижения на пост премьер-министра, несмотря на предложение оппозиционных партий. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.

«Я полностью удовлетворен своим служением как духовное лицо и прошу не включать мое имя в список кандидатов на пост премьер-министра», — заявил архиепископ в заявлении, опубликованном адвокатом.

Напомним, сегодня, 27 июня, был задержан Микаэль Аджапахян, архиепископ Армянской апостольской церкви. Это произошло в контексте расследования уголовного дела, связанного с призывами к свержению государственной власти.

В отношении архиепископа было возбуждено уголовное дело в соответствии с законодательством Армении. Следователь обратился в суд с просьбой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении архиепископа.

Адвокат Ара Зограбян также охарактеризовала задержание Аджапяна как «незаконное действие».