Эксперт Сатаева из Уфы — о смертельно опасных травах

В июне жителей Башкирии потрясла новость о смерти молодого танцора, съевшего «дикую редьку» — свербигу. По предварительной версии, в этом случае стебли были отравлены химикатами. Но на территории республики встречается множество растений, которые ядовиты сами по себе. Причем некоторые из них внешне напоминают привычные и безопасные, например, укроп или петрушку. Есть и такие, которые кажутся декоративными, а на деле представляют смертельную угрозу. О самых опасных из них UFA.AIF.RU рассказала кандидат биологических наук, доцент Башкирского государственного аграрного университета Лилия Сатаева.
Злые лютиковые
Самыми распространёнными ядовитыми растениями считаются представители семейства лютиковые. В первую очередь это лютик едкий, ползучий и особенно лютик ядовитый. Эти растения часто встречаются в сырых местах, то есть на болотистых лугах, по берегам рек и озёр. Главную опасность представляет вещество протоанемонин. Оно вызывает жжение во рту, боли в животе, тошноту, воспаление слизистых, может стать причиной аллергических реакций. Даже при простом прикосновении к лютику возможно появление зуда, волдырей, а при вдыхании запаха — раздражение носоглотки и слезотечение.
Самым опасным в этом семействе считается борец или аконит высокий. Его можно встретить в лесах, на лугах, у воды, особенно в горных районах Башкирии. Аконит часто сажают на клумбах, он декоративен, но очень токсичен. Содержит алкалоиды, в первую очередь аконитин, воздействующие на центральную нервную систему. Симптомы отравления появляются быстро, это жжение во рту, онемение, рвота, боли, судороги, в тяжёлых случаях — паралич дыхания и остановка сердца. При малейшем подозрении на отравление аконитом необходима срочная медицинская помощь.
Привлекательные и токсичные
В тени деревьев можно встретить воронец, это растение также из семейства лютиковых. В Башкирии распространены два вида:
— воронец колосистый, с чёрными ягодами.
— воронец красноплодный, с красными ягодами.
Красноплодный встречается реже. В Башкирии он растет в Калтасинском, Бурзянском и Белорецком районах. Ягоды яркие и привлекательные, но крайне токсичные. Даже прикосновение к растению может вызвать жжение кожи, а при попадании внутрь, судороги, тремор, рвоту и потерю сознания.
Любимое многими весеннее растение — ветреничка алтайская или ветреница. Её срывают для букетов и используют в народной медицине, не зная, что она может вызвать сильнейшие ожоги кожи и отравления при приёме внутрь. Но вообще это растение в принципе запрещено собирать в Башкирии — оно внесено в Красную книгу РБ. Аналогичный запрет установлен в некоторых других регионах России.
Как съедобные
Большую опасность представляют представители семейства зонтичные. Хотя к нему относятся привычные овощи и пряности. Например, морковь, петрушка, укроп, тмин. Здесь же встречаются и растения, который могут нанести большой вред. Одно из них — вёх ядовитый или цикута. Он растёт по болотам, влажным лугам, берегам рек. Весной особенно заметен из-за своей высоты, белых зонтиков. Обладает приятным ароматом и вкусом, напоминающим сельдерей. Именно это и вводит в заблуждение, растение часто путают с пищевыми культурами. Яд цикуты смертельно опасен и сохраняется даже после высушивания или варки. В первую очередь страдает нервная система, возможны судороги, паралич, смерть. Часто отравления случаются у детей и туристов.
С цикутой часто путают болиголов пятнистый, который также является смертельным представителем зонтичных. Он распространён по всей России, включая Башкирию. Отличается высоким ростом, сизым стеблем с фиолетовыми пятнами и крайне неприятным запахом. Листья похожи на петрушку. Отравление сопровождается тошнотой, нарушением речи, судорогами и восходящим параличом. Яд поражает дыхательный центр, возможна смерть от удушья.
На болотах, по берегам озёр и рек также растёт омежник водный. Его листья и стебли также напоминают съедобные растения. Но это обманчиво, нейропаралитический яд омежника вызывает головокружение, слабость, потерю сознания и может привести к летальному исходу.
Особо опасны!
Среди лекарственных растений, применяемых в народной медицине, выделяется пижма обыкновенная. Её используют как средство от паразитов, желчегонное и даже инсектицид. Но в больших дозах она токсична. Может вызывать судороги, тошноту, головную боль и особенно опасна для беременных так как существует риск выкидыша.
Мыльнянка лекарственная, она известна с детства как «травяное мыло». Её цветки дают пену, которой можно вымыть руки. Тем не менее растение содержит сапонины, которые являются ядовитыми веществами, они раздражают желудок и дыхательные пути. При попадании в организм возможны боли, диарея, кашель и длительное ухудшение самочувствия. Животные, как правило, мыльнянку избегают, но для человека она может стать причиной отравления.
«Это немногий перечень ядовитых растений, с которыми мы можем встретиться в природе, в деревне или в городе. Но важно отметить, что все они являются частью разнообразных экосистем и возникли задолго до появления человека и домашних животных. Их ядовитость — это способ защиты и выживания в этом суровом мире. И мы должны научиться жить вместе с ними, а не уничтожать их или умирать самим», — говорит Лилия Сатаева.