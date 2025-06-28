Эксперт Сатаева из Уфы — о смертельно опасных травах

Большую опасность представляют представители семейства зонтичные. Хотя к нему относятся привычные овощи и пряности. Например, морковь, петрушка, укроп, тмин. Здесь же встречаются и растения, который могут нанести большой вред. Одно из них — вёх ядовитый или цикута. Он растёт по болотам, влажным лугам, берегам рек. Весной особенно заметен из-за своей высоты, белых зонтиков. Обладает приятным ароматом и вкусом, напоминающим сельдерей. Именно это и вводит в заблуждение, растение часто путают с пищевыми культурами. Яд цикуты смертельно опасен и сохраняется даже после высушивания или варки. В первую очередь страдает нервная система, возможны судороги, паралич, смерть. Часто отравления случаются у детей и туристов.