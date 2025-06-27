Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона РПЛ

Колумбийский нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). В Москве состоялась церемония вручения наград по итогам сезона 2024/25.
32-летний Кордоба с прошедшем сезоне в 25 матчах в РПЛ забил 12 голов, сделал семь результативных передач и помог клубу впервые выиграть чемпионат России.
Он также получил награду как лучший нападающий и приз за самый красивый гол сезона, передает ТАСС.
Напомним, лучшим тренером сезона признан главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.