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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона РПЛ

Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в РПЛ.

Источник: Аргументы и факты

Колумбийский нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). В Москве состоялась церемония вручения наград по итогам сезона 2024/25.

32-летний Кордоба с прошедшем сезоне в 25 матчах в РПЛ забил 12 голов, сделал семь результативных передач и помог клубу впервые выиграть чемпионат России.

Он также получил награду как лучший нападающий и приз за самый красивый гол сезона, передает ТАСС.

Напомним, лучшим тренером сезона признан главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.