Россия и Беларусь разработают и актуализируют более 90 стандартов в сфере детского питания

Выступая на пленарном заседании XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что две страны стремятся к снижению зависимости от импорта в социально значимых областях, в том числе в сфере производства детского питания. По ее словам, на это, в частности, направлен подписанный на полях форума план разработки стандартов на детское питание. Этот документ вчера в рамках работы сессии «Российско-белорусское взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса как важнейшее условие обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства» подписали первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак и руководитель Росстандарта Антон Шалаев.