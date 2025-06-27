Россия и Беларусь разработают и актуализируют более 90 стандартов в сфере детского питания

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь до 2028 года разработают и актуализируют более 90 стандартов в сфере детского питания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по стандартизации.
На XII Форуме регионов Беларуси и России подписано 100 контрактов на сумму 20 млрд российских рублей Госстандарт предлагает расширить сотрудничество Беларуси и России в стандартизации пищевой продукции.
Выступая на пленарном заседании XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что две страны стремятся к снижению зависимости от импорта в социально значимых областях, в том числе в сфере производства детского питания. По ее словам, на это, в частности, направлен подписанный на полях форума план разработки стандартов на детское питание. Этот документ вчера в рамках работы сессии «Российско-белорусское взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса как важнейшее условие обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства» подписали первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак и руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Так, до 2028 года запланирована разработка и актуализация 92 национальных и межгосударственных стандартов в сфере детского питания. Они касаются шести ключевых направлений: детское молочное питание, сухие смеси для детского питания и ингредиенты для питания детей раннего возраста, соки, фруктовые и овощные продукты, напитки для детей, мучная продукция для детского питания, мясные и рыбные продукты для детского питания, специализированное питание.
«Проведение совместных работ важно в целях эффективного развития производства безопасного и качественного питания для детей раннего возраста, а также импортозамещения, диверсификации экспортных поставок, устранения возможных ограничений и барьеров в торговле», — прокомментировал Александр Бурак.
В свою очередь Антон Шалаев подчеркнул , что план позволит согласовать национальные требования, повысить прозрачность и доверие к продукции на общем рынке и, самое главное, защитить интересы самых маленьких потребителей.
«Нами была инициирована подготовка первоочередных ГОСТов на продукцию детского питания на молочной основе, которые должны быть взаимопризнаны нашими странами», — отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. -0-