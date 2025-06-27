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«Ахмат» обратился к россиянам из-за необычного клинка, найденного в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили необычную находку — клинок с клеймом Хабаровского пограничного института и гравировкой. Об этом в пятницу, 27 июня, рассказали в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев».

В зоне специальной военной операции (СВО) бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили необычную находку — клинок с клеймом Хабаровского пограничного института и гравировкой. Об этом в пятницу, 27 июня, рассказали в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев».

Солдаты нашли нож у ликвидированного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). На клинке также была маленькая надпись — «От выпускников 2014 года». Клинок идентифицировали как «нагрудную финку», на нем видны следы использования.

Автор публикации обратился к россиянам — он поинтересовался, есть ли среди подписчиков выпускники Хабаровского пограничного института. По словам военного, он хочет вернуть финку «братьям по оружию».

Солдатам российской армии удалось взять в плен одного из боевиков 126-й бригады ВСУ. При осмотре его телефона были обнаружены кадры работы так называемых черных трансплантологов, которые он отправлял своей сестре. Найденное видео подтверждает наличие этих «специалистов» на переднем крае обороны украинской армии.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Запад продвигает черную трансплантологию на Украине, используя органы погибших на фронте солдат ВСУ — свидетельства об этом найдены на их телах в местах сражений.

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