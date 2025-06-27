«Ахмат» обратился к россиянам из-за необычного клинка, найденного в зоне СВО

Солдатам российской армии удалось взять в плен одного из боевиков 126-й бригады ВСУ. При осмотре его телефона были обнаружены кадры работы так называемых черных трансплантологов, которые он отправлял своей сестре. Найденное видео подтверждает наличие этих «специалистов» на переднем крае обороны украинской армии.