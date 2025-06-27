В Японии впервые с 2022 года казнили преступника: как убивал маньяк Такахиро Сираиси

В 2008 году родители Такахиро решили развестись. Мать забрала его сестру и уехала. Мальчик остался жить с отцом. Видимо, ситуация оставила болезненный след на психике подростка, поэтому он начал сбегать из дома. Позднее он признавался, что примерно в то же время впервые открыл для себя сайты, где люди делятся своими мыслями о смерти и признаются в желании покончить с собой. Парень разделял эти взгляды и охотно вступал в обсуждения.