В Японии впервые с 2022 года казнили преступника: как убивал маньяк Такахиро Сираиси

В Японии впервые с 2022 года казнили преступника. К высшей мере наказания приговорили местного жителя Такахиро Сираиси. Он выбирал в социальных сетях склонных к суициду девушек, заманивал к себе в квартиру, где убивал их и расчленял тела. На счету маньяка девять жертв. При этом вычислить его помогла простая случайность. Подробнее о жутких преступлениях «убийцы из Twitter’а» и его поимке — в материале «Вечерней Москвы».
«Вербовка самоубийц».
В конце октября 2017 года в социальной сети Twitter (теперь носит название «X» — прим. «ВМ») было опубликовано сообщение: «Я ищу человека, готового умереть вместе со мной». Его оставила девушка из Токио по имени Айко. Ей было всего 23 года. Свой пост девушка сопроводила хэштегом «вербовка самоубийц». А затем она просто исчезла.
Позднее были найдены ее останки. Девушку изнасиловали, задушили и расчленили. Это убийство стало последним в списке японского маньяка и привело к его поимке.
Всего за два месяца Такахиро Сираиси забрал жизни девяти человек — восьми девушек и одного парня. И всех его жертв объединяло только одно — желание умереть.
Рождение монстра.
Такахиро Сираиси (также можно встретить написание Шираиши — прим. «ВМ») родился 9 октября 1990 года в японском городе Дзама в префектуре Канагава. Его родители поженились всего за год до его рождения. Позднее у Такахиро появилась сестра. Отец занимался бизнесом, связанным с автомобилями. Из-за его работы семья была вынуждена часто переезжать.
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Когда будущему убийце было четыре года, семейство Сираиси перебралось в Иокогаму. Такахиро рос спокойным и общительным ребенком, довольно неплохо учился в школе и не подвергался буллингу. Однако уже в детстве он начал проявлять странные наклонности. Например, мальчик предлагал сыграть друзьям в игру с «удушением» — они делали это по очереди, причем доводили друг друга почти до потери сознания.
Из-за того что он часто болел, много времени Такахиро проводил в своей комнате за игрой в компьютер. Со временем это превратилось в настоящую зависимость. Чтобы отвлечь сына от игр, родителям приходилось вырубать электричество во всем доме. Это приводило к страшным истерикам.
Ближе к окончанию школы Такахиро расхотелось учиться, и он решил бросить учебу. Однако матери и отцу уговорами и «подкупом» удалось убедить сына хотя бы получить аттестат.
В 2008 году родители Такахиро решили развестись. Мать забрала его сестру и уехала. Мальчик остался жить с отцом. Видимо, ситуация оставила болезненный след на психике подростка, поэтому он начал сбегать из дома. Позднее он признавался, что примерно в то же время впервые открыл для себя сайты, где люди делятся своими мыслями о смерти и признаются в желании покончить с собой. Парень разделял эти взгляды и охотно вступал в обсуждения.
В 2009 году Такахиро все же окончил среднюю школу и устроился на работу в местный супермаркет, где проработал около двух лет. Коллеги потом вспоминали, что он был отличным сотрудником и хорошо справлялся с обязанностями. Но затем все резко изменилось.
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В октябре 2011 года он внезапно решил уволиться, стал замкнутым и депрессивным. Парень часто менял работу и перемещался по Японии. В Токио он устроился в компанию, которая нанимала девушек под видом престижной работы и отправляла их в бордели. В 2016 году фирму разоблачили и Сираиси получил свою первую судимость.
Несмотря на то что его приговорили к условному сроку, это стало настоящим «клеймом» для молодого человека: его отказывались брать на работу, бросила девушка и начали сторониться соседи. Поэтому парень был вынужден вернуться в город детства. Позднее его отец рассказывал, что Такахиро в тот период признавался ему: «Я не знаю, зачем мне жить».
Однако смысл он все-таки нашел. Но ценой этому стали чужие жизни.
Они пришли сюда, чтобы умереть.
В 2017 году вся Япония на два месяца замерла от ужаса. Одна за другой начали пропадать молодые девушки в возрасте от 15 до 26 лет. Несмотря на то что исчезновение людей не редкость для небольших городков близ Токио, и сводки тогда пестрели сообщениями о пропавших и найденных людях, жителей страны напугали новости о девушках.
В то время Такахиро создал тот самый аккаунт в Twitter. «Я хочу помочь людям, которые испытывают боль», говорилось в описании, а также Сираиси просил писать ему в личные сообщения «в любое время». Так он познакомился со своей первой жертвой.
Девушку звали Мидзуки Миура. Ей был 21 год. На первую встречу со своим убийцей девушка пришла с парнем по имени Сёго Нисинакэ. Тогда молодые люди просто познакомились. А затем Мидзуки пропала. Девушка жила с родителями, которые, как-то вернувшись домой, обнаружили записку от дочери. В ней она сообщала, что решила пожить отдельно. На звонки и сообщения Мидзуки не отвечала.
Девушку искали несколько дней, но поиски были безуспешны. 30 августа Сёго приехал к Такахиро в надежде узнать что-то о местонахождении своей девушки. Мидзуки рассказывала бойфренду, что новый знакомый обещал помочь ей с жильем. В квартире Сираиси предложил парню выпить и подсыпал в его стакан снотворное. После того как Сёги отключился, Сираиси его убил. Так как девушку и ее парня найти не удалось, их объявили «без вести пропавшими».
А преступник тем временем разработал свой модус операнди (лат. образ действия) — он приглашал домой девушек из Twitter, которые писали о своем желании умереть. В квартире убийца связывал их кабелем, насиловал, душил и забирал деньги. Затем парень расчленял их тела. Чтобы упростить себе задачу, он нередко напаивал людей снотворным. После Мидзуки и Сёги жертвами японского маньяка стали еще семь девушек.
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Черепа, кости и невыносимый смрад.
После пропажи последней жертвы убийцы Айко в полицию обратился ее брат. У молодого человека были пароли от всех аккаунтов сестры. Это и подарило полиции первую зацепку. В Twitter они наткнулись на переписку девушки с неким молодым человеком, с которым она обсуждала свое желание умереть. Полицейские начали искать других «собеседников» подозреваемого.
В переписке Сираиси старался изолировать девушек от общения с близкими, а также советовал не распространяться о суицидальных мыслях.
— Похоже, у вас много проблем. Хотите умереть? — писал одной собеседнице Такахиро.
В ответ девушка рассказала ему о двух неудачных попытках покончить с собой.
— Все получится, если узнать побольше о способе. Люди не могут убить себя и в конечном счете страдают. Хочешь попробовать с моей помощью? Если будет больно, можно остановиться, — обещал убийца.
Во время этих поисков полицейские вышли на девушку, которая и помогла им в поимке преступника.
Потенциальная жертва убийцы договорилась с ним о встрече. Но вместо нее в квартиру «тихого 27-летнего парня» нагрянула полиция. Войдя в помещение, первое, что почувствовали полицейские, — это дикий смрад. Сираиси, глядя на них, лишь произнес «здесь» и указал на холодильник. В нем правоохранителей ожидала страшная находка.
В холодильнике лежало несколько голов и другие части тел жертв маньяка. Некоторые были покрыты пометом, так как Сираиси «для устранения запаха» присыпал их наполнителем для кошачьих туалетов. При обыске в квартире нашли останки и других убитых. По различным емкостям были «расфасованы» примерно 240 фрагментов человеческих тел. При этом убийца даже не помнил имена своих жертв.
Сираиси немедленно арестовали. А СМИ «подарили» ему имя «убийца из Twitter’а».
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Смертная казнь.
Психиатрическая экспертиза показала, что убийца вменяем. Однако его адвокаты до последнего пытались добиться смягчения наказания. Сам Сираиси признал свою вину только спустя год — в сентябре 2018-го.
Его защитники пытались доказать, что убийца просто «выполнял желания» своих жертв, которые сами заявляли о своем желании умереть. Однако позднее маньяк признался, что это не так. Экспертиза обнаружила на телах некоторых девушек следы веревки, накинутой сзади, которые доказывали, что жертвы пытались сопротивляться.
В итоге суд признал Сираиси виновным в девяти убийствах, а также в расчленении тел жертв и хранении их останков. Приговор огласили в декабре 2020 года. Послушать вердикт суда пришли сотни японцев. Убийцу приговорили к смертной казни.
Однако приговор привели в исполнение только в июне 2025 года. Точная дата не разглашается. В Японии смертная казнь проводится через повешение.
Преступления маньяка помогли «подсветить» проблему суицидов, которая остро стояла в японском обществе. Власти страны даже создали штаб по предупреждению самоубийств. Но, несмотря на все старания, суицид все еще является основной причиной смерти молодых людей в Японии.
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