Дочь Рамзана Кадырова сообщила о свадьбе младшего брата Адама: фото жениха

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова рассказала подписчикам в своем микроблоге, что ее младший брат Адам женится. Она выложила несколько фото свадебного декора (на котором можно разглядеть инициалы А и М) и добавила, что свадьба пройдет в родительском доме в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрте. Адам Кадыров — третий сын Рамзана Кадырова, родился 24 ноября 2007 г.(в ноябре 2025 ему исполнится 18 лет). В ноябре 2023 года в 15 лет был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни и куратором батальона им. Шейха Мансура. 29 апреля 2024 года Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина, в апреле 2025 — секретарем Совета безопасности Чечни. Герой Чеченской Республики, награжден орденом «Дуслык» Республики Татарстан, орденом Кадырова (высшей наградой Чеченской Республики), орденами «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орденом «Трудовая Доблесть России» и другими наградами.