Госавтоинспекция объявила о сплошных проверках водителей в ближайшие дни

Белан напомнил, что управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования приводят к лишению водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупному штрафу, а в ряде случаев — к уголовной ответственности, передают «Известия».