Госавтоинспекция объявила о сплошных проверках водителей в ближайшие дни

Госавтоинспекция (ГАИ) проведет в последние выходные месяца, 28 и 29 июня, массовые и сплошные проверки водителей. Особое внимание сотрудники уделят выявлению автомобилистов, которые находятся за рулем в состоянии опьянения. Об этом заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.
Профилактические мероприятия пройдут в Ульяновской, Тверской, Рязанской, Кировской, Липецкой, Ивановской, Смоленской областях, а также в Республике Коми, в Республике Алтай и в других российских субъектах.
— Убедительно просим граждан, ставших свидетелями, как за руль садится водитель в неадекватном состоянии, который своими действиями угрожает безопасности других участников дорожного движения, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения, — призвал полковник.
Белан напомнил, что управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования приводят к лишению водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупному штрафу, а в ряде случаев — к уголовной ответственности, передают «Известия».
24 июня Государственная дума России приняла закон о расширении возможностей сотрудников ГАИ по аннулированию водительских прав. Теперь их могут лишить в случае, если во время внеочередного медицинского осмотра у водителя выявят противопоказания к вождению.