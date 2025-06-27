Один из «отцов стокгольмского синдрома» умер в Швеции в возрасте 78 лет

Примечательно, что после освобождения заложники отказались свидетельствовать против преступников и даже собрали деньги на их защиту. Этот случай лёг в основу термина «стокгольмский синдром», введённого психиатром Нильсом Бейерутом. На суде Улофссону удалось доказать, что он не помогал Ульссону, а пытался спасти заложников, благодаря чему его оправдали.