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Актриса Софья Зайка пришла на вечеринку через месяц после родов: видео

Звезда с необычной фамилией Софья Зайка появилась на показе многосерийного фильма в центре Москвы. Актриса сыграла одну из ролей в сериале «Остаться друзьями». Примечательно, что артистка посетила кинопремьеру через месяц после родов. Как рассказала Софья «МК», она стала мамой около месяца назад, но пропустить показ фильма со своим участием не могла. «С дочкой остался муж» , — призналась Зайка «Московскому Комсомольцу». На вечеринке артистка была весьма бодра, энергична и с удовольствием фотографировалась. Смотрите видео.

Звезда с необычной фамилией Софья Зайка появилась на показе многосерийного фильма в центре Москвы. Актриса сыграла одну из ролей в сериале «Остаться друзьями». Примечательно, что артистка посетила кинопремьеру через месяц после родов. Как рассказала Софья «МК», она стала мамой около месяца назад, но пропустить показ фильма со своим участием не могла. «С дочкой остался муж» , — призналась Зайка «Московскому Комсомольцу». На вечеринке артистка была весьма бодра, энергична и с удовольствием фотографировалась. Смотрите видео.