Свекор в Индии изнасиловал и закопал невестку, которая захотела развода

Подобная инициатива совсем не понравилась родителям мужчины. Тогда свекор решил действовать — он отправил свою жену на свадьбу к родственникам в другой штат, а сам подсыпал невестке снотворное и изнасиловал, позже задушив ее. Вскоре он осознал, что женщина больше не дышит — пришлось ее закопать.