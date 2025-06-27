Свекор в Индии изнасиловал и закопал невестку, которая захотела развода

54-летний мужчина в Индии напал на свою невестку. Об этом в пятницу, 27 июня, рассказали в The Times of India.
Все случилось в местном городе Фаридабад. Там проживала семья — родители, их сын, невестка и их вторая дочь. Со временем обстановка между близкими стала напряженной, из-за чего пара стала думать о разводе.
Подобная инициатива совсем не понравилась родителям мужчины. Тогда свекор решил действовать — он отправил свою жену на свадьбу к родственникам в другой штат, а сам подсыпал невестке снотворное и изнасиловал, позже задушив ее. Вскоре он осознал, что женщина больше не дышит — пришлось ее закопать.
— Источники заявили, что семья не планировала сексуальное насилие и не знала об изнасиловании, — уточнили в материале.
Однако позже выяснилось, что как минимум муж невестки причастен к преступлению: он помогал отцу закапывать тело.
В Екатеринбурге перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в ряде тяжких преступлений, включая насильственные действия сексуального характера. Инцидент произошел в октябре на улице Культуры, где злоумышленники похитили мужчину и издевались над ним с использованием ножки от табурета.