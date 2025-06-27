Каменный век близок: В «Симпсонах» увидели страшное пророчество про 29 июня 2025 года

Ранее сообщалось, что в финальной серии 36-го сезона мультсериала «Симпсоны» сценаристы решили попрощаться с одним из ключевых персонажей — Мардж Симпсон. На небесах у неё всё складывается удачно — она вышла замуж за Ринго Старра из The Beatles. А на земле её дети, Барт и Лиза, становятся чужими друг для друга людьми. Однако поклонники сериала уже раскритиковали эпизод и выразили надежду, что сценаристы найдут способ вернуть Мардж к жизни.