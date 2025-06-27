Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика раскрыл подробности о его состоянии

Отец пострадавшего в аэропорту Шереметьево ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим заявил, что мальчику становится лучше, но он все еще в коме. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник издания рассказал, что двухлетнему мальчику, которого бросил на пол находившийся в состоянии наркотического опьянения гражданин Белоруссии, лучше, чем было накануне, но глаза он не открыл.
Врачи говорят, нужно просто ждать, добавил отец.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала в пятницу, 27 июня, что пострадавший в Шереметьево мальчик начал проявлять двигательную активность, он приоткрывает глаза.