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Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика раскрыл подробности о его состоянии

Отец пострадавшего в аэропорту Шереметьево ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим заявил, что мальчику становится лучше, но он все еще в коме.

Отец пострадавшего в аэропорту Шереметьево ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим заявил, что мальчику становится лучше, но он все еще в коме. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник издания рассказал, что двухлетнему мальчику, которого бросил на пол находившийся в состоянии наркотического опьянения гражданин Белоруссии, лучше, чем было накануне, но глаза он не открыл.

Врачи говорят, нужно просто ждать, добавил отец.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала в пятницу, 27 июня, что пострадавший в Шереметьево мальчик начал проявлять двигательную активность, он приоткрывает глаза.