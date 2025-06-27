В Ростовской области обновят оборудование на 18 ключевых подстанциях

Оборудование на ключевых энергообъектах модернизируют в Ростовской области. Об этом сообщают в правительстве донского региона. Уточняется, что к масштабным работам приступили работники филиала «Россетей» — «МЭС Юга». В рамках программы планируется заменить более 100 разъединителей напряжением от 6 до 500 кВ на 18 подстанциях региона.
Проект направлен на обеспечение бесперебойного электроснабжения как населения, так и промышленных предприятий области. Разъединители играют ключевую роль в энергосистеме — они создают видимый разрыв цепи при проведении ремонтных работ на подстанциях, что напрямую влияет на стабильность работы энергообъектов и ЛЭП.
Особое внимание уделяется подстанциям высокого и сверхвысокого напряжения, включая энергообъекты 500 кВ, которые обеспечивают выдачу мощности от Ростовской АЭС — крупнейшей электростанции юга России.
В правительстве Дона обратили внимание на то, что обновление коммутационной аппаратуры — важный этап в снижении аварийности и повышении устойчивости энергосистемы региона.
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