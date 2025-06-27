В Ростовской области обновят оборудование на 18 ключевых подстанциях

Оборудование на ключевых энергообъектах модернизируют в Ростовской области. Об этом сообщают в правительстве донского региона. Уточняется, что к масштабным работам приступили работники филиала «Россетей» — «МЭС Юга». В рамках программы планируется заменить более 100 разъединителей напряжением от 6 до 500 кВ на 18 подстанциях региона.