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МWМ: защищая Израиль, США потратили 20% запаса противоракет к THAAD

Защита Израиля стоила США от $810 млн до $1,215 млрд, сообщает Мilitary Watch Мagazine.

Источник: Аргументы и факты

При защите Израиля от ракет Ирана Соединенные Штаты Америки израсходовали около 20% своего запаса противоракет к комплексу THAAD. Об этом сообщает Мilitary Watch Мagazine (МWМ).

По данным журналистов, это произошло всего за 11 дней. Подобная «расточительность» вызвала тревогу у американских военных.

Стоимость одной противоракеты THAAD оценивается в $12−15 млн долларов. Защита Израиля обошлась Вашингтону в сумму от $810 млн до $1,215 млрд, уточняется в статье.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут потребовать от Ирана передачу всех запасов урана.

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