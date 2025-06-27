МWМ: защищая Израиль, США потратили 20% запаса противоракет к THAAD

При защите Израиля от ракет Ирана Соединенные Штаты Америки израсходовали около 20% своего запаса противоракет к комплексу THAAD. Об этом сообщает Мilitary Watch Мagazine (МWМ).
По данным журналистов, это произошло всего за 11 дней. Подобная «расточительность» вызвала тревогу у американских военных.
Стоимость одной противоракеты THAAD оценивается в $12−15 млн долларов. Защита Израиля обошлась Вашингтону в сумму от $810 млн до $1,215 млрд, уточняется в статье.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут потребовать от Ирана передачу всех запасов урана.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше