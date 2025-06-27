Германия отправит Украине на один миллиард евро меньше финансовой поддержки, чем обговаривалось ранее. Об этом в пятницу, 27 июня, рассказали в Bild.
Согласно проекту бюджета ФРГ, в этом году страна выделит Украине 8,3 миллиарда евро (762 миллиарда рублей). Ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время поездки в Киев обещал большие суммы, передает RT.
8 мая на главной площади испанского Мадрида прошла акция, направленная против государственной финансовой поддержки ВСУ. Протестующие организовали выставку «Смотри, куда идут твои налоги» напротив штаба правительства страны. На плакатах, которые держали активисты, была написана информация об украинском национальном батальоне «Азов»* и общем подъеме нацистского движения в стране.
Администрация президента США Дональда Трампа также сократила поставки военной помощи для Украины. На слушаниях в Конгрессе на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на конфликт на Украине.
«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что будет с Украиной без помощи США и зачем Трамп поддержал нападение Израиля на Иран.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.