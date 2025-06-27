Bild: Киев получит от Берлина почти на миллиард евро меньше обещанного

Администрация президента США Дональда Трампа также сократила поставки военной помощи для Украины. На слушаниях в Конгрессе на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на конфликт на Украине.