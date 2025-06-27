Украинская правозащитница Бережная вышла из СИЗО под залог

Украинская правозащитница Елена Бережная, которую ранее приговорили на Украине к 14 годам заключения по делу о госизмене, вышла из СИЗО под залог из-за инсульта, пишет местное издание «Страна.ua».
«При этом дело сейчас слушается в аппеляции, на время которой суд отпустил Бережную под залог в 302 тысячи гривен (около 7,2 тысячи долларов — прим. ред.) в связи с состоянием здоровья», — отмечается в публикации.
По данным Telegram-канала «Открытая Украина», Елена Бережная вышла на свободу согласно решению Европейского суда по правам человека.
Правозащитница с 2014 года выступала против репрессивных мер со стороны украинских властей, преследования священников, прихожан канонической Украинской православной церкви, а также против героизации нацизма и его пособников.
В конце мая сообщалось, что Елена Бережная перенесла инсульт в следственном изоляторе. Она проходила лечение в тюремной больнице. У ее палаты находилась охрана, к правозащитнице никого не пускали.