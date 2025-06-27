Олег Николаев: «Эффективная работа кооперативов — основа процветания каждого второго села Чувашии»

В преддверии Международного дня кооперативов Глава Чувашской Республики Олег Николаев поздравил всех кооператоров региона и подчеркнул их ключевую роль в экономике и социальной поддержке республики.
«С самого начала своей деятельности Чувашпотребсоюз сделал акцент на сельские территории. Сегодня кооперативы обеспечивают более 60% сельского населения республики товарами первой необходимости. Эти цифры наглядно демонстрируют: почти каждое второе село зависит от работы кооперативов. Однако, самое важное достижение — это помощь сельским жителям. Наши автолавки ежедневно доставляют продукты даже в самые удаленные уголки Чувашии, что значительно улучшает качество жизни», — отметил Олег Николаев.
В честь юбилея были награждены заслуженные сотрудники, а также подчеркнуты успехи Чувашпотребсоюза в социально-экономическом развитии. Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» было присвоено Светлане Грачевой, председателю Совета Комсомольского районного потребительского общества, и Ольге Хориковой, начальнику отдела правового сопровождения Чувашпотребсоюза.
В рамках торжеств также прошла выставка, на которой была представлена история кооперативного движения в республике, вклад кооператоров в Победу в Великой Отечественной войне и продукция современных предприятий Чувашпотребсоюза.
«Объем деятельности Чувашпотребсоюза в 2024 году превысил 15 млрд рублей. Некоторые райпо, такие как Моргаушское и Ядринское, входят в число лидеров Центросоюза России, а целый ряд райпо является бюджетообразующими для своих муниципалитетов», — отметил председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.
Он также добавил, что в последние годы была реализована Комплексная программа развития, которая ежегодно получает инвестиции на сумму от 300 до 400 млн рублей. «Эти результаты стали возможны благодаря реализации программы развития, и в этом году мы утвердили новый план до 2030 года, в рамках которого будет направлено 1,6 млрд рублей на развитие всех направлений деятельности», — сообщил Павлов.
Кроме того, в условиях специальной военной операции Чувашпотребсоюз активно принимает участие в гуманитарной помощи, отправляя на фронт необходимые средства, продукты и медикаменты.
Таким образом, Чувашпотребсоюз продолжает вносить значительный вклад в развитие экономики и социальной инфраструктуры Чувашии, демонстрируя успешную работу и готовность к дальнейшему развитию.