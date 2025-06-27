Олег Николаев: «Эффективная работа кооперативов — основа процветания каждого второго села Чувашии»

Он также добавил, что в последние годы была реализована Комплексная программа развития, которая ежегодно получает инвестиции на сумму от 300 до 400 млн рублей. «Эти результаты стали возможны благодаря реализации программы развития, и в этом году мы утвердили новый план до 2030 года, в рамках которого будет направлено 1,6 млрд рублей на развитие всех направлений деятельности», — сообщил Павлов.