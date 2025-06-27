Звезду сериала «Твин Пикс» Ребекку Дель Рио нашли мертвой

Американская певица и актриса Ребекка Дель Рио, которая исполнила роли в сериале «Твин Пикс» и фильме «Малхолланд Драйв» режиссера Дэвида Линча, в понедельник, 23 июня, была найдена мертвой в своей резиденции, расположенной в Лос-Анджелесе. Артистка скончалась в возрасте 57 лет.
— Смерть Дель Рио была подтверждена через Лос-Анджелесский коронерский офис. Никаких дополнительных подробностей о ее смерти в настоящее время недоступно, — передает портал Variety.
Дэвид Линч впервые познакомился с актрисой через их общего агента Брайана Лаукса в середине 1990-х. Тогда Дель Рио по контракту записывала кантри-музыку в городе Нэшвилле в штате Теннесси, который она получила благодаря «Llorando» — своему испаноязычному каверу на песню Роя Орбисона «Crying».
После встречи с певицей Линч попросил ее исполнить номер и тайно записал ее. Это выступление стало основой для сцены в клубе Силенсио, добавленной режиссером в «Малхолланд Драйв», который он тогда перерабатывал из пилотного эпизода сериала от ABC в полнометражный художественный фильм.