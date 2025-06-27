Звезду сериала «Твин Пикс» Ребекку Дель Рио нашли мертвой

После встречи с певицей Линч попросил ее исполнить номер и тайно записал ее. Это выступление стало основой для сцены в клубе Силенсио, добавленной режиссером в «Малхолланд Драйв», который он тогда перерабатывал из пилотного эпизода сериала от ABC в полнометражный художественный фильм.