Германия предоставит Украине на миллиард евро меньше обещанной помощи. Об этом сообщила газета Bild.
В утвержденном 24 июня проекте бюджета на поддержку Киева выделено 8,3 миллиарда евро. Это меньше, чем заявляло Минобороны ФРГ — 9,2 миллиарда. В сумму входят 7,3 миллиарда, одобренные парламентом ранее, и дополнительные 1,9 миллиарда, которые планировалось согласовать после обещания министра обороны Бориса Писториуса главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
«Кабмин канцлера Фридриха Мерца предоставит Украине почти на один миллиард евро меньше, чем несколько дней назад обещал Писториус в Киеве», — отмечает издание.
В министерстве заявили, что тот факт, что сумма помощи Украине в законопроекте кабмина составляет 8,3 миллиарда вместо 9 миллиардов, ничего не меняет.
Недавно министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что после встречи с Владимиром Зеленским вопрос о поставках ракет Taurus Украине в Берлине не рассматривается.