Bild: Германия сократит финансовую помощь Украине почти на миллиард евро

В утвержденном 24 июня проекте бюджета на поддержку Киева выделено 8,3 миллиарда евро. Это меньше, чем заявляло Минобороны ФРГ — 9,2 миллиарда. В сумму входят 7,3 миллиарда, одобренные парламентом ранее, и дополнительные 1,9 миллиарда, которые планировалось согласовать после обещания министра обороны Бориса Писториуса главе киевского режима Владимиру Зеленскому.