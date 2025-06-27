Кордоба оформил хет-трик на церемонии награждения по итогам сезона РПЛ

Гол Кордобы в ворота «Крыльев Советов». Видео © Telegram / Мир Российская Премьер-Лига.
Особую значимость этим индивидуальным достижениям придаёт тот факт, что именно Кордоба забил победный гол в решающем матче против московского «Динамо» (3:0), который принёс «Краснодару» первый в истории клуба чемпионский титул.
Ранее бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение, что Российская Премьер-лига более интересна, чем клубный чемпионат мира. Он также отметил, что ему импонируют итальянская и испанская лиги.