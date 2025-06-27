Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рок-фестиваль «Солнцестояние» проходит в Пружанах

Фестиваль «Солнцестояние» приготовил мощный заряд для любителей хорошего рока: в этом году выступают признанные мэтры и молодые, но уже завоевавшие любовь публики исполнители.

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пружаны 27 и 28 июня превратились в эпицентр рок-культуры Беларуси.

Фестиваль «Солнцестояние» приготовил мощный заряд для любителей хорошего рока: в этом году выступают признанные мэтры и молодые, но уже завоевавшие любовь публики исполнители.

Свой приезд подтвердили «Чайф» со знаменитыми хитами, «Алиса» с ярким звучанием, «Крематорий» с философскими мотивами, «Ария» с металлической мощью, «Сурганова и оркестр» с лирикой и драйвом, а также легендарные Graham Bonnet+Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow) с мировым рок-наследием.

К звездному составу артистов присоединится легендарный Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы» с ретроспективной программой из культовых хитов Nautilus Pompilius.-0-

Фото Виолетты Южаковой.