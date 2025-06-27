Рок-фестиваль «Солнцестояние» проходит в Пружанах

Свой приезд подтвердили «Чайф» со знаменитыми хитами, «Алиса» с ярким звучанием, «Крематорий» с философскими мотивами, «Ария» с металлической мощью, «Сурганова и оркестр» с лирикой и драйвом, а также легендарные Graham Bonnet+Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow) с мировым рок-наследием.