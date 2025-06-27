СК завёл дело об иных насильственных действиях на адепта блогера Лесли

Задержание последователя Лесли. Видео © Telegram / Следком.
«Один из последователей блогера сегодня был задержан в Тульской области», — говорится в сообщении СК.
Как оказалось, выпускникам школы невменяемого пикапа даже выдают документы. Во время обыска у тульского гуру подката нашли сертификат о прохождении курса Алекса Лесли.
Напомним, что сам Кириллов попал под статью 131 УК — склонение к совершению изнасилования. Блогер прославился после серии домогательств в Москве, которые устроили участники его тренинга по пикапу. Сам наставник начинающих ловеласов называл себя «гуру секса и соблазнения».