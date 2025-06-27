СК завёл дело об иных насильственных действиях на адепта блогера Лесли

Напомним, что сам Кириллов попал под статью 131 УК — склонение к совершению изнасилования. Блогер прославился после серии домогательств в Москве, которые устроили участники его тренинга по пикапу. Сам наставник начинающих ловеласов называл себя «гуру секса и соблазнения».