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Президент РПЛ Александр Алаев призвал болельщиков отказаться от бойкотов

Президент РПЛ Алаев поблагодарил болельщиков «Зенита» и «Краснодара» за аншлаги на трибунах.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился к футбольным фанатам с призывом отказаться от бойкотов и вновь заполнить трибуны. Это заявление прозвучало на церемонии награждения лучших игроков сезона РПЛ.

Некоторые группы активных болельщиков игнорируют матчи в знак протеста против введения обязательной карты болельщика.

«Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам. Наши флагманы — “Зенит” и “Краснодар” — всегда собирают аншлаги. Все мы делаем для болельщиков», — отметил Алаев.

Система идентификации болельщиков (Fan ID) применялась в России во время Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018. В 2022 году Fan ID стал необходимым условием для посещения матчей премьер-лиги и финала Кубка России. В 2025 году Суперкубок также пройдет с использованием этой системы.

Ранее стало известно, что Мурада Мусаева признали лучшим тренером РПЛ.