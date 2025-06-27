Президент РПЛ Александр Алаев призвал болельщиков отказаться от бойкотов

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился к футбольным фанатам с призывом отказаться от бойкотов и вновь заполнить трибуны. Это заявление прозвучало на церемонии награждения лучших игроков сезона РПЛ.
Некоторые группы активных болельщиков игнорируют матчи в знак протеста против введения обязательной карты болельщика.
«Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам. Наши флагманы — “Зенит” и “Краснодар” — всегда собирают аншлаги. Все мы делаем для болельщиков», — отметил Алаев.
Система идентификации болельщиков (Fan ID) применялась в России во время Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018. В 2022 году Fan ID стал необходимым условием для посещения матчей премьер-лиги и финала Кубка России. В 2025 году Суперкубок также пройдет с использованием этой системы.
Ранее стало известно, что Мурада Мусаева признали лучшим тренером РПЛ.