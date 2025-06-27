Президент РПЛ Александр Алаев призвал болельщиков отказаться от бойкотов

Система идентификации болельщиков (Fan ID) применялась в России во время Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018. В 2022 году Fan ID стал необходимым условием для посещения матчей премьер-лиги и финала Кубка России. В 2025 году Суперкубок также пройдет с использованием этой системы.