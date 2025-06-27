Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Против последователя блогера Алекса Лесли возбуждено уголовное дело

Мужчина был задержан в Тульской области и доставлен в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело возбуждено против последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что мужчина был задержан в Тульской области. В СКР отметили, что дома у него был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, включая сертификат о прохождении курса Лесли.

В отношении мужчины заведено по статье об иных насильственных действиях сексуального характера. Он доставлен в Москву. Следователи проводят его допрос.

Ранее было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования против Алекса Лесли. По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать противоправные действия сексуального характера в отношении жительниц Москвы.

Известно, что Лесли находится за границей. Его могут экстрадировать в Россию, ему грозит до четырех с половиной лет лишения свободы.