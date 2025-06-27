Мизулина заподозрила блогера Лесли в распространении порно и пригрозила его соратникам

Как сообщало URA.RU, пикапер и блогер Алекс Лесли ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов. Его обвиняли в вовлечении в занятие проституцией и склонении подписчиков к насилию. Он покинул Россию и продолжает вести деятельность из-за рубежа. Сторонники Лесли массово приставали к девушкам в Москве, фиксируя происходящее на видео. Тверской суд столицы арестовал фигурантов дела о домогательствах в центре города на 15 суток.