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Мизулина заподозрила блогера Лесли в распространении порно и пригрозила его соратникам

Блогер Алекс Лесли и его соратники могут быть замешаны в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних. Не исключено, что мужчины тиражировали соответствующий запрещенный контент с помощью собственных интернет-ресурсов. Об этом в своем telegram-канале заявила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Мизулина призвала внимательно изучить деятельность Лесли и его последователей.

Блогер Алекс Лесли и его соратники могут быть замешаны в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних. Не исключено, что мужчины тиражировали соответствующий запрещенный контент с помощью собственных интернет-ресурсов. Об этом в своем telegram-канале заявила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа последователя блогера Алекса Лесли завели дело.

«Правоохранительным органам стоит внимательно присмотреться к ресурсам инфомошенника Лесли. Там еще и распространение порнографии, в том числе, похоже, и с участием несовершеннолетних», — заявила Мизулина.

Как сообщало URA.RU, пикапер и блогер Алекс Лесли ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов. Его обвиняли в вовлечении в занятие проституцией и склонении подписчиков к насилию. Он покинул Россию и продолжает вести деятельность из-за рубежа. Сторонники Лесли массово приставали к девушкам в Москве, фиксируя происходящее на видео. Тверской суд столицы арестовал фигурантов дела о домогательствах в центре города на 15 суток.

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