Нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба заявил, что думает о завершении карьеры в будущем году, передает РИА Новости.
По словам спортсмена, он пока не знает, что будет по итогам следующего сезона, но отмерил себе еще год. «Я загадал себе: еще годик — и, наверное, все», — сказал Дзюба. Он допустил, что срок может увеличиться, но пока рано об этом говорить.
Напомним, с сентября 2014 года Дзюба играет за тольяттинский «Акрон», за который провел в общей сложности 24 матча и забил 10 голов. В марте он был признан лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Ранее сообщалось, что Дзюба продлил контракт с «Акроном».
Спортсмен отмечал, что выбрал бы покорить Эверест вместо отдыха в отеле «все включено».