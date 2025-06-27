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Дзюба заявил, что думает о завершении карьеры в будущем году

Футболист Артем Дзюба заявил, что, возможно, завершит карьеру через год.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба заявил, что думает о завершении карьеры в будущем году, передает РИА Новости.

По словам спортсмена, он пока не знает, что будет по итогам следующего сезона, но отмерил себе еще год. «Я загадал себе: еще годик — и, наверное, все», — сказал Дзюба. Он допустил, что срок может увеличиться, но пока рано об этом говорить.

Напомним, с сентября 2014 года Дзюба играет за тольяттинский «Акрон», за который провел в общей сложности 24 матча и забил 10 голов. В марте он был признан лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Ранее сообщалось, что Дзюба продлил контракт с «Акроном».

Спортсмен отмечал, что выбрал бы покорить Эверест вместо отдыха в отеле «все включено».

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