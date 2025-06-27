Bild: Немецкие истребители поднялись в небо из-за появления российского Ил-20М

Российский самолет типа Ил-20М обнаружили в небе над Балтийским морем. В результате немецкие истребители были подняты для якобы перехвата воздушного судна, сообщает газета Bild.
В материале сказано, что российский самолет зафиксирован над Балтийским морем в 10:02 по Москве 27 июня. Отмечается также, что судно вылетело из Калининграда и не выходило на радиосвязь.
Кроме того, утверждается в статье, Ил-20М не развернулся после поднятия в небо немецких истребителей. Самолет сменил курс в 40 километрах от острова Узедом и направился на север. Воздушное пространство Германии не было нарушено, пишет газета.
Ранее российская сторона неоднократно отмечала, что все полеты самолетов РФ проходят в строгом соответствии с нормами международного права и российские самолеты не нарушают воздушного пространства других государств.
Ранее в Минобороны России сообщили о поступлении новой партии истребителей Су-35С поколения 4++. Средства находятся на аэродромах базирования.