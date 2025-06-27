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Илон Маск спросил у верховного лидера Ирана Хаменеи о США и сатане: вот что он хотел узнать

Маск спросил у Хаменеи, какой США сатана, большой или величайший.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался у верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, каким сатаной является США. Провокационный вопрос миллиардер задал в социальной сети Х под постом на странице Хаменеи.

«Америка — большой сатана или величайший сатана?», — спросил Маск.

Накануне Хаменеи выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Соединенные Штаты, нанеся удары по иранским ядерным объектам, фактически вступили в конфликт. По мнению иранского лидера, «Исламская Республика победила, а в ответ дала Америке суровую пощечину».

Также Хаменеи обвинил США во лжи и заявил, что Вашингтон сильно преувеличил результаты собственных атак на ядерные объекты ближневосточного государства.

После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил работу по ослаблению ограничительных мер в отношении Ирана в связи с высказываниями духовного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним, Соединенные Штаты атаковали иранский подземный ядерный объект Фордо, а кроме него — еще два объекта в Натанзе и Исфахане.

Тем временем президент США Дональд Трамп пообещал без раздумий атаковать Иран, если страна продолжит обогащать уран.

Также Трамп заявил о наличии доказательства полного уничтожения ядерных объектов Ирана.

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