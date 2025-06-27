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Трамп заявил о страхе за свою жизнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что опасается за свою жизнь, отметив, что это чувство вызывает у него дискомфорт. Об этом сообщают СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что опасается за свою жизнь, отметив, что это чувство вызывает у него дискомфорт. Об этом сообщают СМИ.

Трамп сравнил статистику смертности среди экстремалов, где риски незначительны, с показателем смертности среди американских президентов, который составляет пять процентов. Он напомнил о шести нападениях с оружием на действующих и бывших президентов США, в результате которых четыре человека погибли.

По словам Трампа, он бы не стал баллотироваться, если бы знал о рисках, связанных с президентской должностью.

— Если бы мне раньше сказали, я бы, может, не избирался. Это опасная профессия. Но это нормально, — цитирует Трампа ОСН.

Громкое покушение на Трампа произошло 14 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.

Именно после этого Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания у своей оппонентки Камалы Харрис.

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