Трамп заявил о страхе за свою жизнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что опасается за свою жизнь, отметив, что это чувство вызывает у него дискомфорт. Об этом сообщают СМИ.
Трамп сравнил статистику смертности среди экстремалов, где риски незначительны, с показателем смертности среди американских президентов, который составляет пять процентов. Он напомнил о шести нападениях с оружием на действующих и бывших президентов США, в результате которых четыре человека погибли.
По словам Трампа, он бы не стал баллотироваться, если бы знал о рисках, связанных с президентской должностью.
— Если бы мне раньше сказали, я бы, может, не избирался. Это опасная профессия. Но это нормально, — цитирует Трампа ОСН.
Громкое покушение на Трампа произошло 14 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.
Именно после этого Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания у своей оппонентки Камалы Харрис.