Карни сообщил о продолжении переговоров Канады и США после резких слов Трампа

Канадский премьер-министр Марк Карни ответил на заявления хозяина Белого дома Дональда Трампа о переговорах. Он подчеркнул, что стороны продолжат диалог. При этом Марк Карни признал, что еще не разговаривал с Дональдом Трампов после заявления о прекращении контактов США с Канадой. Об этом премьер сообщил, общаясь с журналистами.