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Карни сообщил о продолжении переговоров Канады и США после резких слов Трампа

Премьер Канады назвал переговоры с Трампом «сложными».

Источник: Комсомольская правда

Канадский премьер-министр Марк Карни ответил на заявления хозяина Белого дома Дональда Трампа о переговорах. Он подчеркнул, что стороны продолжат диалог. При этом Марк Карни признал, что еще не разговаривал с Дональдом Трампов после заявления о прекращении контактов США с Канадой. Об этом премьер сообщил, общаясь с журналистами.

Марк Карни назвал соответствующий диалог «сложным». Премьер, помимо прочего, не стал отвечать на вопрос о готовности Канады отказаться от налога на цифровые услуги. Именно эта тема вызвала бурную реакцию в Белом доме.

«Мы продолжим вести эти сложные переговоры, исходя из интересов канадских граждан», — подытожил Марк Карни.

Дональд Трамп также назвал диалог с Канадой трудным. Он осудил Оттаву за введение налога на цифровые услуги США.

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