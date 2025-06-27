Депутат Боярский пообещал работу нацмессенджера даже на устаревших телефонах

В России начали разработку нового национального многофункционального мессенджера. По словам депутата Сергея Боярского, сервис будет «легким». Он подчеркнул, что работа мессенджера будет возможна, в том числе, на устаревших телефонах, цитирует РИА Новости.
Сергей Боярский уточнил, что сервис «должен занимать мало места». Депутат также добавил, что он будет работать на любых устройствах: «простых и сложных».
«Возможность ему коммуницировать с коммерческой средой, с государственной информационной системой — как раз те уникальные функции, которые могут быть доверены только тому, кого выберет правительство», — заявил Сергей Боярский.
По словам главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина, жители республики первыми испытают новый мессенджер. Он подчеркнул, что у региона есть вся необходимая для этого инфраструктура.